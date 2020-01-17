美經濟數據正面　紐約期金收跌0.2%

美國股市持續上漲至紀錄高位，投資者入市情緒趨向樂觀，避險需求下降拖累金價回落。紐約期金收報每安士1,550.5美元，跌3.5美元或0.2%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，美國經濟數據正面，令金價受壓，又指本周宏觀經濟向好，可能不利金價表現。

美國上周首次申領失業救濟人數意外減少1萬人，至20.4萬人，有別於市場預期升至21.8萬人；前周止持續申領人數減少3.7萬人，176.7萬人，多過預期的175萬人。

美國去年12月零售銷售按月升0.3%，符合預期，撇除汽車的零售銷售則按月升0.7%，為去年7月以來最大升幅，並高於預期。

不過，Moya指，雖然經濟數據樂觀，但央行持續推行寬鬆貨幣政策，加上地緣政治及貿易緊張局勢，以及美元回軟，都會使金價長遠有所支持。

美匯指數周四報97.32，升0.09%。

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