美股收市：道指升267點 與標指納指齊破頂
2020年01月17日 05:20
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
公司季績向好，推動美國股市3大指數齊創收市新高。道指收報29,297點，升267點或0.92%；標指收報3,316點，升27點或0.84%；納指收報9,357點，升98點或1.06%。
美股牛市未見斷氣，主要受中美貿易關係改善帶動。另外，當地經濟數據持續向好，美國去年12月零售銷售按月升0.3%，符合預期，撇除汽車的零售銷售則按月升0.7%，為去年7月以來最大升幅，並高於預期。
市場關注美企業績表現，根據FactSet，標指公司約有7%已公布季績，當中高達76.5%的盈利勝預期。不過，分析師普遍預期，去年第四季標指盈利恐跌2%。
個股方面，摩根士丹利去年第4季純利按年增53%至20.9億美元，或每股1.3美元，勝市場預期，期內定息收入交易業務收入勁增逾一倍至12.7億美元。大摩股價全日急漲6.63%，收報56.44美元。
美國鋁業去年第4季轉盈為虧，蝕3.03億美元，經調整後每股虧損31美仙，遜市場預期，期內收入大跌27%至24.4億美元，反映鋁價下跌的影響。美鋁股價全日急挫11.94%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。