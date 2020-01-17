美股收市：道指升267點　與標指納指齊破頂

公司季績向好，推動美國股市3大指數齊創收市新高。道指收報29,297點，升267點或0.92%；標指收報3,316點，升27點或0.84%；納指收報9,357點，升98點或1.06%。

美股牛市未見斷氣，主要受中美貿易關係改善帶動。另外，當地經濟數據持續向好，美國去年12月零售銷售按月升0.3%，符合預期，撇除汽車的零售銷售則按月升0.7%，為去年7月以來最大升幅，並高於預期。

市場關注美企業績表現，根據FactSet，標指公司約有7%已公布季績，當中高達76.5%的盈利勝預期。不過，分析師普遍預期，去年第四季標指盈利恐跌2%。

個股方面，摩根士丹利去年第4季純利按年增53%至20.9億美元，或每股1.3美元，勝市場預期，期內定息收入交易業務收入勁增逾一倍至12.7億美元。大摩股價全日急漲6.63%，收報56.44美元。

美國鋁業去年第4季轉盈為虧，蝕3.03億美元，經調整後每股虧損31美仙，遜市場預期，期內收入大跌27%至24.4億美元，反映鋁價下跌的影響。美鋁股價全日急挫11.94%。

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