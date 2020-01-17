東風集團夥母企設合營　整合物流服務資源

於周四(16日)，JV公司、東風進出口、公司共同控制實體東風南方、公司間接附屬上海神越、東風汽車及四名獨立第三方訂立增發股份購買資產協議，據此，訂約方同意投入各自於東本儲運、風神物流及車城物流的股權至JV公司。

完成股權資產注入後，JV公司將持有東本儲運50%股權、風神物流100%股權及車城物流100%股權。東風汽車公司及集團將分別持有JV公司36.66及35.55%股權，而剩餘的29.79%股權將由獨立第三方持有。JV公司將成為東風汽車的附屬。

公司認為，合資公司成立後，東風汽車將整合東本儲運、風神物流及車城物流的物流服務資源，實現公鐵水運統籌規劃及提高業務集中度並形成集約效應，有利於物流網路及運力協同、倉儲資源分享以及物流標準化，提高物流服務質量。得益於東風汽車資源集中化優勢以及物流整合產生的協同效益，集團的物流成本將会降低，有利於提高集團競爭力。

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