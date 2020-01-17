【專家點評】古勝：睇好美國經濟揀創科實業

中美順利簽下首階段貿易協議，雖然以兩國代表可推斷，呢份不平等協議美國才是大贏家，但中國能忍則忍，反正換來一年半載穩定期，先穩定內部經濟，安內才有條件攘外。

港股恒指昨日再試叩29,000點不果，高位做28,987點，收報28,883點，升109點，成交1,015億元。近月時不時有上市公司進行集資，顯見大家都認為目前已屆一個階段性的阻力位，雖則說未可肯定市場是否可以有足夠的承接力應付抽水壓力，未知春節假後能否更上層樓，但反正呢個多月大小戶都發到新年財，開始減磅無心戀戰等過年後再算也是人之常情，故短期即使指數高企，交投未必能維持在千億元之上。

北美洲業務佔德昌收入約三成，而北美洲佔創科收入比例逾七成，可見若然嚟緊美國經濟持續向上，呢兩家公司都可以不同程度受惠，當中以創科為首選。創科現價65.95元，往績市盈率27倍，息率1.3厘；2020年預測市盈率約21倍，預測息率約1.8厘，中線目標睇75元，穿61元止蝕。

走勢上，小米在10至12元水平乃一個大型的蟹貨區，若呢轉能以大成交踢穿13元大關，向上可能會有段如入無人之境的升勢。若然繼續睇好首季新經濟股行情，小米回落至12元或以下水平，可以考慮小注翻兜坐定定等睇戲，穿10.5元止蝕。

東方產經專欄作者 古勝

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