【市前重點睇】美股續創新高 日圓跌穿110
2020年01月17日 07:48
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●美匯指數企97.32，離岸人民幣(CNH)高見6.8759，港匯見7.7726，美元兌日圓處110.22，歐元低見1.1135，英鎊升上1.3078。金價於1,550美元水平上落。布油升至64.62美元，紐油撲59美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲逾200點。
●美國財政部公布，去年11月，中國持有美國國債下降124億美元，至總額約1.09萬億美元，創2017年3月以來最低。
●美國股市三大指數齊創收市新高。道指收報29,297點，升267點或0.92%；標指收報3,316點，升27點或0.84%；納指收報9,357點，升98點或1.06%。 https://bit.ly/3617mJq
●美國聯儲局理事鮑曼表示，今年如果美國前景沒有出現變數，現時的聯邦基金利率(FOMC)水平可能是適宜的。
●美國去年12月零售銷售按月升0.3%，符合預期，撇除汽車的零售銷售則按月升0.7%，為去年7月以來最大升幅，並高於預期。
●美國上周首次申領失業救濟人數意外減少1萬人，至20.4萬人，有別於市場預期升至21.8萬人；前周止持續申領人數減少3.7萬人，至176.7萬人，多過預期的175萬人。
●美國10年期國債孳息率升2.44點子，報1.8074厘。
●港股ADR指數收報28,966點，升82點或0.29%。
●即月恒生指數夜期收報28,982點，升87點，高水99點，成交17,204張。
●紐約期金收報每安士1,550.5美元，跌3.5美元或0.2%。
●紐約期油收報每桶58.52美元，升0.71美元或1.23%；布蘭特期油收報每桶64.62美元，升0.62美元或0.97%。
●英國富時100指數收報7,609點，跌32點或0.43%；法國CAC指數收報6,039點，升6點或0.11%；德國DAX指數收報13,429點，跌2點或0.02%。 https://bit.ly/35WKdIp
●美墨加自貿協議獲美國參議院通過。
●新盤火熱，半月賣千伙。 https://bit.ly/389ZfvC
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