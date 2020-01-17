【股民熱話】三個理由持貨過新春…
2020年01月17日 08:00
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中美終於簽訂第一階貿易協議，不過市場早已消化這消息，故見對港股刺激作用不大。周四(16日)恒指再叩29,000點關未果，反映現階段投資者減持獲利過年的意欲較大，市況承接受到考驗。之不過，基於以下三個理由，筆者認為可以考慮適量持貨過春節，等發新年財。
第一，首季多家新經濟中企籌備來港上市，相信投行們為搶保薦人生意，會協助維持市況在高位，方便進行新股招股活動，指數未必會有好大升幅，但就會維持在高位徘徊，市況交投會維持活躍，游資仍會停留在場內，新經濟股仍是市場焦點。
其次是，中美的紛爭有望暫時緩和下來，未來兩季中美兩國都會各自集中火力搞好內部經濟，美國經濟要更上層樓以支持特朗普競選連任，而中國經濟則要穩住大局以防硬着陸。在這個中美政策取向的假設之下，相信短期內政策消息仍偏向利好股市，即使不再增持，手頭持貨可以擇優繼續坐貨，係要有心理準備捱震盪，但唔係冇贏面。
此外，過去一個月，港股有明顯的變化，就係交投明顯增多，且市況對於壞消息的反應不太大，這反映市底確實是有所改善。故持有實力股過春節假博一博，係有得諗。
當然，目前指數仍處相對高位，且上市公司抽水的個案增加，都對大市承接力造成挑戰。故策略上，建議減少目標，集中火力放在必選重磅實力股，即使市況大回，實力股具反彈力和流動性，不用過於擔心，一旦博中方向，後市上衝三萬關，重磅實力股自是領頭羊。筆者的心水股份，離不開阿里巴巴(09988)、香港交易所(00388)、友邦保險(01299)及中國平安(02318)。
當然，若唔想持正股，也可以考慮用減持正股套現的小部分利錢，小注博重磅股相關認購或牛證，刀仔鋸大樹，博唔中損失最多當贏少咗，心態上會比較實在。
東方經專欄作者 錢修
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