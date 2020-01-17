亞洲股市：日股升至逾14個月高位 韓澳股向好

公司季績利好美股三大指數收市齊創新高；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段曾一度升182點或0.7%，報24,115點，創2018年10月以來新高。

板塊方面，資訊技術及原材料股齊升1%，地產股升0.4%。個股中，三菱電機漲2%，大和證券及TDK齊升1.5%，日產汽車升0.5%。

南韓首爾綜合指數升15點或0.7%，報2,263點。個股中，朝日鋁工業及雙龍汽車皆漲超過3%，三星電子升1.6%。

澳洲悉尼普通股指數則升33點或0.4%，報7,192點。板塊方面，原材料股升1%，金融及資訊技術股同升0.6%。個股中，澳洲礦業及AVZ礦業皆揚升5%。

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