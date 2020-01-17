【專家點評】御峰理財：今年美元走勢將呈區間上落…

中美首階段貿易協議終於塵埃落定，對於第二階段協議，市場現時普遍沒有太大期望，預期今年上半年投資者將重新聚焦企業盈利增長，而下半年美國大選消息將會左右投資市場表現。有投資者問到，自去年12月初至今，新興市場股市特別是亞洲股市開始跑贏美國及歐洲等成熟市場，這種趨勢會否持續至今年年底？對於這個問題，我們相信其中關鍵在於美元在今年會否持續轉弱，以及剛剛提到的新興市場企業盈利能否有較大的改善。

先說美元走勢，近月美元指數有轉弱迹象，從去年高位9月底時的99.38回落至現時的97.20，貶值約2.2%。不少分析員及經濟師皆看淡美元今年表現，認為由於中美貿易戰風險降溫、美國在去年3度降息下與其他國家利差縮窄，以及美國國債佔GDP比重持續上升(從特朗普2017年上任總統時的2.2%升至現時約5%)等因素，將令資金在今年開始流出美元或美元資產。相反，亞洲貨幣、英鎊及其他貨幣預計將有較佳表現。

當然，有小部分大行仍然睇好美元今年表現。其中，滙豐銀行外匯策略業務全球主管David Bloom更認為看淡美元的分析師將會連續3年預測失敗，其中主要理據是二年期美國國債利率雖然在息口下調後回落至大約1.5至1.6%，但是仍遠高於日本、歐洲等負利率國家，甚至高於部分新興市場如南韓等。另外，他認為部分新興市場國債孳息率在衝量風險因素後並不吸引，資金未必會長期留在新興市場，因此預測美元今年將保持較為強勢。

回看過去20年，美元指數於71至120間上落。其中的一個高位見於2000年10月，其後科網股泡沫爆破，美股大跌。低位則出現於2008年3月，美聯儲局實行QE政策令大量美元流出美國並進入新興國家和商品市場，造成新興國家資產泡沫及僅次於上世紀七十年代的商品牛市。

現時美元指數略高於20年平均值的91.3。過去5年，指數亦在95水平的3至5%區間上落，考慮到今年全球主要貨幣國家通脹僅小幅上升(美國2020年CPI預計上升0.3至2.1%，亞洲CPI平均大約上升0.5至2.6%)，而聯儲局貨幣政策由於美國經濟保持穩定增長而毋須再大幅減息及QE的前提下，預期美元在今年仍然只會是區間波動，無論是大幅貶值或升值的機會都不高。

御峰理財研究部

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