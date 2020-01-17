【即市分析】汽車服務股吼和諧汽車

其實，除了預期外資車廠積極開拓內地市場帶動汽車銷售及及售後服務需求外，隨着今年內地積極推動5G發展，5G技術應用在汽車服務的空間甚大，這方面的憧憬有望成為板塊進一步上升的動力來源。

和諧汽車截至去年9月底止在內地有69個經銷商網點，覆蓋全國24個城市，代理14個豪華及超豪華品牌，其已獲授權及待建的共計6個品牌、12家店面，分布於北京、武漢等一、二線城市。近年公司積極拓展新能源汽車戰略合作，已獲八個新能源車品牌授權，另公司亦投資高端智能互聯電動汽車製造，顯見公司除了傳統汽車業務，亦肯投放一定資源於新興範疇。

雖然外資車廠掌握汽車製造技術，但正所謂「猛虎不及地頭蟲」，在銷售及售後服務方面還得與本地企業合作來開拓市場。故類似和諧這類汽車服務商發展空間仍大。集團股價走勢方面，雖然去年末季以來股價累計升幅可觀，惟隨着行業景氣改善，今年有望更上層樓，建議待回試4元邊水平，再睇位分注收集，目標上破5元關，穿3.7元止蝕。

東方產經專欄作者 司慕渢

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