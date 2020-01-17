A股快報：三大指數揚升 金融及油股有支持

內地股市全線揚升，滬綜指高開7點或0.24%，報3,081點；深成指重上11,000點關，高開34點或0.31%，至11,001點；創業板指數高開5點或0.28%，報1,935點。

板塊方面，次新股領升1.1%，金融、石油及釀酒股齊升0.4%，地產、鋼鐵、有色金屬及船舶製造股靠穩。

東睦股份連續升停板。公司擬以現金收購上海富馳高科技。

安靠智電漲停。公司發盈喜，預期一季度實現淨利潤4,000萬至4,500萬元人民幣(下同)，按年增90.4%至114.2%。

京滬高速鐵路昨(16日)首日掛牌收漲38%，周五(17日)高開1%。MSCI公告稱，將其納入中國全流通指數和大型股指數，於2月6日生效。

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