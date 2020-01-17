咪開心太早！中美貿易衝突或影響未來10年世界格局

中美貿易戰開打近兩年，兩國終於在周三(15日)簽署第一階段貿易協議。

然而，德意志銀行行政總裁Christian Sewing認為中美兩國之間的對抗，短期內不太可能減弱，並料中美貿易衝突將成為影響未來10年世界格局的主要趨勢之一。Sewing稱，「我們正面臨一個大國對抗的新時代」，如果中美之間的緊張狀況，導致開放市場體系和國際貿易規則受到附帶損害，歐洲將成為最大的輸家。

經濟學家淡化中美簽署首階段貿易協議對提振今年美國經濟增長的前景。由花旗集團和摩根士丹利等大型銀行的首席經濟學家組成的美國銀行家協會經濟諮詢委員會預測，2019年美國國內生產總值(GDP)增速放緩至1.9%，並在2020年保持在該水平。這遠低於美國財長姆紐欽周日(12日)在接受外媒採訪時提及的2.5%。

彭博早前進行的調查顯示，預計美國經濟去年增長2.3%，今年將增長1.8%。

此外，該委員會的經濟學家認為，持續的貿易不確定性是一種風險，但強勁的工資增長、低失業率和持續的就業增長將確保消費支出繼續支持經濟擴張。花旗集團全球首席經濟學家Catherine Mann提及，不僅是中美之間的關係，還有其他地區可能還會出現貿易不確定性。

中國方面，惠譽預期今年經濟增長5.9%，較去年12月時的預期高0.2個百分點。惠譽指目前尚不清楚中美兩國能否按照第一階段協議設定的規模來購買，以及供應額外的商品和服務， 如果其他各個因素保持不變，中國經濟預期的上調料可支撐全球經濟在2020年增長2.6%，比去年12月的預期上修0.1個百分點，與2019年持平。

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