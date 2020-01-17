【高盛推介】港股反覆靠穩 跟蹤恒指牛熊證
2020年01月17日 10:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股昨日(16日)續升，三大指數再創收市新高。美國參議院通過美墨加協定，現正等待加拿大的批准。
恒指昨日反彈升109點；周五(17日)高開105點後升幅收窄，最新升逾30點，見28,900點水平。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金重新部署熊證，錄得約3,380萬元資金流入。
今日有新一批最貼價的牛證上市。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的恒指牛(59807)，收回價與現價有約250點差距，適合短線操作。以及可留意收回價稍遠一點，屬熱門條款及昨日牛證中槓桿最突出的恒指牛(59536)。
恒指牛(59807)，收回價28,638點，行使價28,538點，換股比率10,000，槓桿比率106.8倍，新上市、市場上最貼價牛證，適合短線操作。
恒指牛(59536)，收回價28,560點，行使價28,460點，換股比率10,000，槓桿比率80.2倍，熱門條款牛證、昨日牛證中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意恒指熊(58321)，收回價與現價有約600點差距。以及可留意收回價稍遠，在29,550至29,700點間的恒指熊(59278)及恒指熊(58323)。皆是相近收回價產品中，槓桿最突出的選擇。
恒指熊(58321)，收回價29,488點，行使價29,588點，換股比率10,000，槓桿比率38.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(59278)，收回價29,588點，行使價29,688點，換股比率10,000，槓桿比率34.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(58323)，收回價29,688點，行使價29,788點，換股比率10,000，槓桿比率30.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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