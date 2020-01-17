港股格局：姚浩然料兩萬九整固後再上
2020年01月17日 10:46
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美股氣勢如虹，隔晚三大指數繼續創新高。至於港股近日升至在兩萬九有阻力，主要由於恒指上月累積不少升幅，加上近日配股消息不斷，抽走部分資金，加上農曆年前，資金未必太進取。
不過，利好港股的因素仍然存在，包括人民幣保持強勢，支持中資股盈利增長。而港股2020年預測市盈率在11倍樓下，市帳率亦只是1.2倍，估值不算高，且成交似逐步增加。另外，周線圖上，恒指已連續三、四星期企穩在100周線樓上，走勢較去年7月強，料恒指先行在兩萬九水平整固，待假期後若有外圍因素支持，有望守穩兩萬九後再向上。
姚指出，內房股早前有調整，主要由於多間內房有「抽水」行動，不過，內地今年銀根相對寬鬆，加上預期仍有一至兩次降準，料內房股可以穩步增長。揀股方面，具大灣區概念、或者銷售額在千多億元的中型股份可以看高一線，如旭輝控股(00884)，去年合約銷售按年增長32%，估值及息率亦相對吸引，不妨趁調整收集。
近期醫藥股重拾強勢，姚認為此板塊長遠可看好，尤其研發相關的生物科技股，若研發有成果，對盈利增長有利。他指方達控股(01521)由5元樓上向下調整，並在4元水平整固一段時間，但近日走勢初現突破，若守穩4.7元，短線有望再試5元關。
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