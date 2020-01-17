港股格局：姚浩然料兩萬九整固後再上

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美股氣勢如虹，隔晚三大指數繼續創新高。至於港股近日升至在兩萬九有阻力，主要由於恒指上月累積不少升幅，加上近日配股消息不斷，抽走部分資金，加上農曆年前，資金未必太進取。

不過，利好港股的因素仍然存在，包括人民幣保持強勢，支持中資股盈利增長。而港股2020年預測市盈率在11倍樓下，市帳率亦只是1.2倍，估值不算高，且成交似逐步增加。另外，周線圖上，恒指已連續三、四星期企穩在100周線樓上，走勢較去年7月強，料恒指先行在兩萬九水平整固，待假期後若有外圍因素支持，有望守穩兩萬九後再向上。

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