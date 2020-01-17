中國經濟：摩根資產管理指GDP回穩　寬鬆幣策或調整

中國國家統計局公布，經初步核算，去年中國國內生產總值(GDP)按年增長6.1%，為29年以來增速最慢。惟摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，中國去年第四季GDP按年增速6%，與第三季持平，符合市場預期。同時，12月的經濟活動數據，包括社會消費品零售、工業增加值和固定資產投資等，都出現了觸底回升的趨勢。數據反映出逆周期調控政策的效果浮現。

他續指，從去年12月份開始，中美貿易談判取得積極進展，企業面臨的不明朗因素下降。雖然美國仍舊保留了大部分此前加徵的關稅，但是貿易協議的簽署顯示貿易摩擦進一步惡化的可能性較低。在此背景下，企業的信心有所改善，加上此前已經經歷了較長的去庫存周期，製造業投資和民間固定資產投資開始反彈。

惟他提醒，經濟增速持穩後，寬鬆政策出現調整的可能性。政府可能會利用經濟回暖的機會，對地方政府債務和房地產市場進行調控，這將限制GDP增速上行的空間。從投資的角度來看，伴隨經濟和政治不確定性的降低，以及資本市場的持續開放，風險資產在今年可能繼續帶來令人滿意的回報。

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