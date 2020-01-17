【瑞通推介】騰訊400元關上落 輪證點揀？
2020年01月17日 10:55
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瑞通認股證牛熊證銷售部：中美簽署首階段貿易協議後紓緩投資者的憂慮，加上美企業績理想，道指隔晚再創收市新高，收報29,297點，升267點或0.92%。
恒指昨日(16日)繼續受制29,000點關阻力，收報28,883點，升109點或0.38%；周五(17日)靠穩，重返28,900點水平。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近3,700萬元，反映投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。
根據中美首階段貿易協議文本，中國將於4月1日或以前取消外資在壽險、退休金及醫療保險行業的持股上限，且允許美國獨資保險公司進入上述領域。另外，國壽去年全年累計原保險保費收入5,684億元人民幣，按年增約6%。國壽股價由近期高位22.9元開始回落，昨再跌0.89%至22.15元，三連跌並失守10天線。股份今早窄幅上落，暫守22元水平。昨有182萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有16萬元淨流出。
工信部近日提出三家電信企業要確保「攜號轉網」執行到位。中移動昨低開後逐步回升，最終微升0.3%收報66元，續守多條均線之上。今早續於66元之上爭持，或可上試近期高位66.75元阻力。昨有15萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有16萬元淨流入。
內媒報道，A股在農曆新年前迎來限售股解禁高峰期，南方A50昨反覆向下，收報15.44元，下跌0.26%，回至10天線水平，並連跌3個交易日。該股今早靠穩，升抵15.5元。昨分別有154萬元和16萬元淨流出其好倉和淡倉。
騰訊昨在400元關口附近好淡爭持，收市剛好在400元，升0.3%。有券商看好騰訊旗下微信業務價值潛力，上調其盈利預測及目標價。騰訊今早略回，暫未能企穩400元之上。昨分別有162萬元及183萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
國壽輕微價外、中短期購(13053)，行使價24元，2020年7月到期，實際槓桿7.4倍。
國壽輕微價外、中短期沽(12348)，行使價19元，2020年5月到期，實際槓桿9.9倍。
騰訊輕微價外、中短期購(19759)，行使價431.48元，2020年7月到期，實際槓桿8.5倍。
騰訊輕微價外、中短期沽(18193)，行使價360.2元，2020年6月到期，實際槓桿8.3倍。
中移輕微價外、中年期沽(18831)，行使價61.8元，2020年8月到期，實際槓桿8.9倍。
南中A50輕微價外、中短期購(29370)，行使價16.5元，2020年7月到期，實際槓桿11.6倍。
南中A50輕微價外、中短期沽(14467)，行使價13.86元，2020年4月到期，實際槓桿13.1倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(59465)，收回價28,210點，槓桿比率37.1倍。
恒指熊證(60455)，收回價29,390點，槓桿比率43.1倍。
南中A50牛證(59467)，收回價15.01元，槓桿比率23.1倍。
南中A50熊證(59470)，收回價16.96元，槓桿比率9.2倍。
國壽牛證(68852)，收回價20.88元，槓桿比率14.6倍。
國壽熊證(69404)，收回價23.8元，槓桿比率7.8倍。
騰訊牛證(59624)，收回價388.1元，槓桿比率25.7倍。
騰訊熊證(67594)，收回價422.8元，槓桿比率14.5倍。
中移牛證(58151)，收回價61.9元，槓桿比率11倍。
中移熊證(56520)，收回價67.9元，槓桿比率17.4倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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