【瑞通推介】騰訊400元關上落　輪證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美簽署首階段貿易協議後紓緩投資者的憂慮，加上美企業績理想，道指隔晚再創收市新高，收報29,297點，升267點或0.92%。

恒指昨日(16日)繼續受制29,000點關阻力，收報28,883點，升109點或0.38%；周五(17日)靠穩，重返28,900點水平。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近3,700萬元，反映投資者預期大市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。

根據中美首階段貿易協議文本，中國將於4月1日或以前取消外資在壽險、退休金及醫療保險行業的持股上限，且允許美國獨資保險公司進入上述領域。另外，國壽去年全年累計原保險保費收入5,684億元人民幣，按年增約6%。國壽股價由近期高位22.9元開始回落，昨再跌0.89%至22.15元，三連跌並失守10天線。股份今早窄幅上落，暫守22元水平。昨有182萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有16萬元淨流出。

工信部近日提出三家電信企業要確保「攜號轉網」執行到位。中移動昨低開後逐步回升，最終微升0.3%收報66元，續守多條均線之上。今早續於66元之上爭持，或可上試近期高位66.75元阻力。昨有15萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有16萬元淨流入。

內媒報道，A股在農曆新年前迎來限售股解禁高峰期，南方A50昨反覆向下，收報15.44元，下跌0.26%，回至10天線水平，並連跌3個交易日。該股今早靠穩，升抵15.5元。昨分別有154萬元和16萬元淨流出其好倉和淡倉。

騰訊昨在400元關口附近好淡爭持，收市剛好在400元，升0.3%。有券商看好騰訊旗下微信業務價值潛力，上調其盈利預測及目標價。騰訊今早略回，暫未能企穩400元之上。昨分別有162萬元及183萬元淨流入其好倉和淡倉。

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