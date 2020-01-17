港元拆息︰1個月期企1.95厘水平
2020年01月17日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.37厘，呈兩連升；1星期升至1.66厘；與樓按相關的1個月略回落至1.954厘；3個月期再降至2.21厘。
17/1/2020
隔夜 1.37875厘
1星期 1.66554厘
2星期 1.77738厘
1個月 1.95476厘
2個月 2.07708厘
3個月 2.21512厘
6個月 2.30536厘
12個月 2.37714厘
16/1/2020
隔夜 1.32655厘
1星期 1.58679厘
2星期 1.77595厘
1個月 1.95661厘
2個月 2.10071厘
3個月 2.22262厘
6個月 2.31446厘
12個月 2.37821厘
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