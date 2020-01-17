中國經濟：林樵基料今年GDP可保六

中國去年國內生產總值(GDP)按年增長6.1%，為29年以來增速最慢，低過市場預期的6.2%，但符合6%至6.5%的預期增長目標。另外，去年12月工業增加值按年增長6.9%，大幅好過預期。社會消費品零售總額和城鎮固定資產投資亦略好過預期。

光銀國際董事總經理林樵基表示，內地多項去年12月經濟數據較市場預期好，拉勻受貿易戰影響最差的幾個月，才令去年全年GDP低過市場預期。

展望今年這些數據仍可繼續支撐經濟，因近期內地貨幣政策非常積極和相對寬鬆，且漸見成效。隨着中美簽署首階段貿易協議，不確定性減少，中國經濟狀況會改善，所以他預測今年內地GDP仍可靠內需支撐，可以「保六」，上半年趨向穩定，而第三季起會好一點。人民幣匯率則預期短期窄幅上落。

他續指，去年12月工業增加值大幅好過預期，主要受惠電子產品、汽車板塊做得較好，以及反映部分出口改善，料今季仍可維持較佳情況，支撐經濟。

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