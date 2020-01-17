今年首批ETF掛牌 　未來資產：投資主題多元化

今年首批在港交所上市的ETF(交易所買賣基金)周五(17日)掛牌，包括Global X中國消費龍頭品牌ETF(02806；09806)、Global X中國潔淨能源ETF(02809；09809)及Global X中國電動車ETF(02845；09845)，均屬未來資產旗下。

未來資產環球投資(香港)ETF部門總主管趙煐來表示，中國正逐步由製造業和出口帶動的經濟體，過渡至由創新帶動。公司的ETF為投資者帶來豐富及多元化的投資機會，認為對投資者來說是理想選擇。

未來資產環球投資(香港)團隊副總裁鍾駿表示，是次上市的ETF集中於特定投資主題，但強調來自不同行業及地區的企業，故有足夠的風險分散。

至於「ETF通」對市場的幫助，保管人Cititrust主席Stewart Aldcroft指，中國內地及香港有關部門仍就ETF通進行商討，而是次上市的其中一隻ETF採用開放式基金型公司(OFC style)，在區內吸引度高，相信隨時間會有更多機構投資者資金流入香港上市的ETF。

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