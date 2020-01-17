【高盛推介】阿里巴巴連跌三日 購沽證可吼？
2020年01月17日 12:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(16日)失守220港元水平，收市跌約0.6%；今早續跌，半日收報217元，跌1%，暫時連續第三日下跌，且落後大市。阿里公布將推出多項奧運會相關活動，冀帶動5億消費者參與。
觀察個股認股證資金流向，可見本周三(15日)及周四股價由高位回落時，資金積極吸納認購證，2個交易日共錄得超過8,400萬元資金流入，為同期最多資金流入的輪證相關資產。
阿里購(17977)，行使價241.08元，2020年05月28日到期，實際槓桿9.7倍，行使價245元以下產品中，槓桿最高。
阿里購(19825)，行使價226.19元，貼價，2020年05月27日到期，實際槓桿8.0倍。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約9%，年期約6個月的低街貨阿里沽(18745)。
阿里沽(18745)，行使價198元，2020年07月07日到期，實際槓桿7.1倍，低街貨。
美團點評昨日跌約1.6%；今早繼續下跌，更曾跌穿110元水平，半日收報110.2元，跌約1.8%，落後大市。
昨日資金趁美團下跌時吸納好倉，當中認購證錄得約2,000萬元資金流入，為昨日第二多資金流入的認股證相關資產，僅次阿里認購證。而牛證於昨日則錄得約550萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約8%，年期約6個月的美團購(13913)。價外的選擇則可留意價外幅度約14%，年期約7個月的美團購(14000)。投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛(58608)，收回價與現價有約6.9元差距。
美團購(13913)，行使價120.1元，2020年07月28日到期，實際槓桿5.7倍，行使價125元以下產品中，槓桿最高。
美團購(14000)，行使價126.8元，2020年08月31日到期，實際槓桿5.8倍，價外高槓桿。
美團牛(58608)，收回價104.08元，行使價101.08元，換股比率100，槓桿比率10.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約6%，年期約4個月的貼價美團沽(19633)。
美團沽(19633)，行使價104.78元，2020年05月27日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。
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