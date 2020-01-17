【高盛推介】阿里巴巴連跌三日　購沽證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(16日)失守220港元水平，收市跌約0.6%；今早續跌，半日收報217元，跌1%，暫時連續第三日下跌，且落後大市。阿里公布將推出多項奧運會相關活動，冀帶動5億消費者參與。

觀察個股認股證資金流向，可見本周三(15日)及周四股價由高位回落時，資金積極吸納認購證，2個交易日共錄得超過8,400萬元資金流入，為同期最多資金流入的輪證相關資產。

美團點評昨日跌約1.6%；今早繼續下跌，更曾跌穿110元水平，半日收報110.2元，跌約1.8%，落後大市。

昨日資金趁美團下跌時吸納好倉，當中認購證錄得約2,000萬元資金流入，為昨日第二多資金流入的認股證相關資產，僅次阿里認購證。而牛證於昨日則錄得約550萬元資金流入。

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