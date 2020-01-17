【大行報告】花旗看好ASM太平洋　目標價升至156元

該行的美國半導體設備分析師估算，2019/20年晶圓生產設備銷售將各為450億美元及510億美元，估計今年市場預期及設備股均會向好，其中美國晶片生產龍頭英特爾(Intel)亦是ASM太平洋的重要客戶，Intel將其2019年資本開支提升5億美元，至160億美元。花旗估計，今年資本開支水平相若，相信Intel在資本開支上的提升亦將利好ASM太平洋在2020至2021年的增長勢頭。

考慮到相關的利好因素，以及相信半導體市場將受惠於5G升級周期，以及中國方面的資本開支提升而增長，該行將ASM太平洋2020年下半年的盈利預測上調5%，目標價由125港元，調升至156元，重申「買入」評級。

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