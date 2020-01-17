傳淡馬錫等研增購WeWork中國子公司多數股權

外電引述知情人士透露，新加坡投資公司淡馬錫和摯信資本，與共享辦公室初創企業WeWork中國子公司WeWork China，就增持WeWork China多數股權舉行會談，但磋商尚處初期階段，交易不一定能成事。該計劃對WeWork China估值約10億美元(約78億港元)。

報道指，WeWork China在向淡馬錫、摯信資本、軟銀和弘毅投資等投資者，募集5億美元(約39億港元)資金後，在2018年7月份時估值為50億美元。

知情人士稱，該提議已在去年底提交給WeWork大股東軟銀。WeWork擁有WeWork China的59%股權，其餘股份由軟銀、弘毅投資和摯信資本持有。

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