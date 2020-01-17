傳淡馬錫等研增購WeWork中國子公司多數股權
2020年01月17日 13:43
東網電視更多新聞短片
外電引述知情人士透露，新加坡投資公司淡馬錫和摯信資本，與共享辦公室初創企業WeWork中國子公司WeWork China，就增持WeWork China多數股權舉行會談，但磋商尚處初期階段，交易不一定能成事。該計劃對WeWork China估值約10億美元(約78億港元)。
報道指，WeWork China在向淡馬錫、摯信資本、軟銀和弘毅投資等投資者，募集5億美元(約39億港元)資金後，在2018年7月份時估值為50億美元。
知情人士稱，該提議已在去年底提交給WeWork大股東軟銀。WeWork擁有WeWork China的59%股權，其餘股份由軟銀、弘毅投資和摯信資本持有。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。