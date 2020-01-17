聯合國料今年全球經濟增長加速至2.5%

聯合國發布《2020年世界經濟形勢與展望》報告，預期2020年全球經濟增長可能達2.5%，東亞地區仍為全球增長最快的地區。

受貿易爭端影響，報告指出，2019年全球經濟增長降至2.3%，十年來最慢。展望2020年，全球經濟增長率可能達2.5%，但在貿易局勢緊張、金融動盪或地緣政治緊張局勢升級影響下，全球經濟復甦進程可能脫軌。惟在經濟下行情境下，今年全球經濟增速或放緩至1.8%。

報告預計，2020年美國國內生產總值(GDP)增速，將自2019年的2.2%放緩至1.7%。並指出，雖然聯儲局近月減息，可能會為美國經濟活動提供支撐，但在政策持續的不確定性、疲弱的商業信心和不斷減弱的財政刺激措施下，下調GDP增速預測。

歐盟製造業發展將繼續受全球不確定性困擾，但私人消費穩步增長，將一定程度上抵銷相關影響，預計2020年歐盟GDP增速由2019年的1.4%，小幅攀升至1.6%。

報告相信，東亞地區增長為全球最快，亦是增長貢獻最大的地區。在愈趨寬鬆的貨幣和財政政策支持下，預計2020年及2021年，中國GDP增速將從2019年的6.1%，分別逐步放緩至6%和5.9%。巴西、印度、墨西哥、俄羅斯和土耳其等其他新興大國，有望在2020年呈良好增長勢頭。

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