遠東啟德酒店及寫字樓發展　申請放寬高限

相關文件顯示，上址佔地約121,377方呎，發展商申請將建築物高限，由55米(主水平基準以上•下同)放寬至63米，以地積比率2.838倍，興建兩幢分別15及11層高大樓，分別作酒店及寫字樓，總樓面約344,454方呎，兩幢物業各佔一半面積，當中包括分別約17,223及16,685方呎零售樓面。

資料顯示，遠東發展於去年8月以24.45億港元投得地皮，每方呎樓面地價7,100元。

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