遠東啟德酒店及寫字樓發展 申請放寬高限
2020年01月17日 14:37
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遠東發展(00035)啟德承啟道鄰近啟德體育園商業/酒店地，向城市規劃委員會提出規劃申請，要求放寬建築物高度限制，作酒店及寫字樓發展，提供440間客房，較2017年政府提出的已核准方案300間，多出約46.7%。
相關文件顯示，上址佔地約121,377方呎，發展商申請將建築物高限，由55米(主水平基準以上•下同)放寬至63米，以地積比率2.838倍，興建兩幢分別15及11層高大樓，分別作酒店及寫字樓，總樓面約344,454方呎，兩幢物業各佔一半面積，當中包括分別約17,223及16,685方呎零售樓面。
資料顯示，遠東發展於去年8月以24.45億港元投得地皮，每方呎樓面地價7,100元。
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