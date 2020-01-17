內地第二批藥品帶量採購開標 高低價差逾兩倍
2020年01月17日 15:09
東網電視更多新聞短片
中國第二批藥品帶量採購於周五(17日)有33個品種開標，據內地媒體報道，報價結果陸續出爐，熱門藥品種類競爭激烈，高低價差可逾兩倍。
據了解，本次集體採購的唯一的注射劑為注射用紫杉醇(白蛋白結合型)100mg，共有4家藥企競標。內媒報道，恒瑞醫藥(600276.SH)報價780元人民幣(下同)、齊魯製藥(海南)1,828元、石藥歐意747元、百濟神州(06160)1,150元。其中石藥(01093)被指入圍機會較大。
證券時報報道，上午8時第二批國家組織藥品集中採購工作在上海市醫藥集中招標採購事務管理所開展，產生擬中選結果，中選結果公示3天後正式發布，全國各地患者4月份可用上此批中選藥品。33個品種覆蓋糖尿病、高血壓、抗腫瘤和罕見病等治療領域，涉及逾100家醫藥生產企業。此次採購量基數為124億片(袋/支)，各品種的約定採購量為採購量基數的50%至80%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。