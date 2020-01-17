內地第二批藥品帶量採購開標　高低價差逾兩倍

中國第二批藥品帶量採購於周五(17日)有33個品種開標，據內地媒體報道，報價結果陸續出爐，熱門藥品種類競爭激烈，高低價差可逾兩倍。

證券時報報道，上午8時第二批國家組織藥品集中採購工作在上海市醫藥集中招標採購事務管理所開展，產生擬中選結果，中選結果公示3天後正式發布，全國各地患者4月份可用上此批中選藥品。33個品種覆蓋糖尿病、高血壓、抗腫瘤和罕見病等治療領域，涉及逾100家醫藥生產企業。此次採購量基數為124億片(袋/支)，各品種的約定採購量為採購量基數的50%至80%。

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