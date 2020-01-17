小米出廉價5G套餐搶客？摩通︰不用擔心
2020年01月17日 15:20
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(中新社圖片)
小米集團(01810)日前推出所謂「5G月費計劃」，月費分49、69及99元（人民幣‧下同），比三大電訊商的5G月費計劃門檻128元顯著為低。不過，摩根大通認為，市場不用擔心小米這種虛擬網絡營運商(MVNO)對三大電訊商的威脅。
小米早於2015年便是內地MVNO，從中國聯通(00762)購買頻譜資源後，自己包裝月費計劃，而其新推出的「5G」計劃只包20至40GB流動數據，用爆後只能每日加800MB，收1元，而通話分鐘只有50至200分鐘。上台客戶需要購買中低端的紅米K30 5G手機。
摩通指，小米的其實不是真正的5G，只不過是下載網速最高達到每秒300MB，比4G快得多而已，但消費者可以將這張所謂「5G」SIM卡插入5G手機。聯通的商業考慮在於透過小米加速5G手機的銷路，不用自己花錢補貼5G手機便能擴大5G消費市場；而當消費者的數據用量持續過多，自然便要選用更貴的套餐。
摩通認為，MVNO在內地行不通，原因是客戶基礎不大，僅限於消費能力非常低的人群，結果很多以為拿了MVNO經營許可，就能與本身主營業務有協同效益的公司放棄，把錢用在其他地方好過。
該行相信，小米的「5G」計劃不會有很多人用，因為客戶本身沒有誘因到MVNO上台，中國移動(00941)及中國電信(00728)的客戶更無意欲為了小米轉台，更何況它不比三大電訊商的4G計劃便宜，買了5G手機後，插入4G SIM卡上網速度也能顯著提升。小米自己也是希望提高大眾對5G的關心，往後應該不會積極把電訊業務做大。
儘管用小米電訊服務的人是間接幫了聯通上客，但摩通認為對三大電訊商的競爭格局影響微不足道。
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