小米出廉價5G套餐搶客？摩通︰不用擔心

摩通指，小米的其實不是真正的5G，只不過是下載網速最高達到每秒300MB，比4G快得多而已，但消費者可以將這張所謂「5G」SIM卡插入5G手機。聯通的商業考慮在於透過小米加速5G手機的銷路，不用自己花錢補貼5G手機便能擴大5G消費市場；而當消費者的數據用量持續過多，自然便要選用更貴的套餐。

摩通認為，MVNO在內地行不通，原因是客戶基礎不大，僅限於消費能力非常低的人群，結果很多以為拿了MVNO經營許可，就能與本身主營業務有協同效益的公司放棄，把錢用在其他地方好過。

儘管用小米電訊服務的人是間接幫了聯通上客，但摩通認為對三大電訊商的競爭格局影響微不足道。

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