花旗上調ASM太平洋目標價　料受惠台積電加CAPEX

全球晶片代工龍頭台積電日前公布今年資本開支預算為150億至160億美元，比去年進一步提高，花旗隨即將半導體裝嵌設備「一哥」ASM太平洋（00522）目標價大幅調高24.8%至156元，評級維持「買入」。

花旗稱，市場低估了半導體廠商對先進封裝技術的結構性需求，其中台積電日前提到，今年資本開支預算有約10%用於發展先進封裝技術。

所謂先進封裝，簡單而言是循封裝設計平衡半導體體積隨數據增長變大間的矛盾，而這正是ASM太平洋的主營業務之一。因此花旗相信ASM太平洋能夠從台積電加碼資本開支受惠。

該行又指，增加今年資本開支的半導體公司不是只有台積電，英特爾（Intel）也是，因此這是全球趨勢。與此同時，內地的半導體封測（半導體製造出來後的工序）廠商也會購買更多設備，應付半導體國產化的需求。

花旗表示，把ASM太平洋目標價提高至156元，主要是上調該公司合理預測市盈率（按今年盈利預測計算）至26倍。鑑於半導體行業會受惠5G及中國加碼資本開支，市場應該將ASM太平洋視為一隻增長股，26倍市盈率並不過分。

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