英皇國際：珀居套現11億　壽臣山洋房下半年登場

英皇集團執行董事楊政龍稱，2020年將推售多個項目，其中堅尼地城爹核士街及半山摩羅廟街項目，預計第2季推出，分別提供57與99伙。而屯門大欖設8座洋房，面積約3,200至4,800方呎，南區壽臣山項目則設15幢獨立屋，面積約3,700至11,000方呎，兩盤料下半年登場。

張補充，今年部署推售的4個新盤，將以市價推盤，料售樓金額有機會創集團新高。市況方面，目前息口低，剛性需求大，年內樓價料在10%波幅上落，公司會積極補充土地儲備。

當被問及旗下零售商舖出租情況，楊指出，公司因應租戶需求，保持緊密溝通，亦因應情況提供抒緩措施，適當時候有短期安排，完約可商討租金調整。

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