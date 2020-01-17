中信里昂風水指數：鼠年股市「大吉」之兆　幾時最癲？

鼠年即將到來，大年初一為1月25日(周六)，若以風水角度來看，港股鼠年走勢會如何呢？中信里昂證券就發表了最新2020年風水指數，指今年為金鼠年，鼠作為「一家之主、群雄之首」，其八字與屬土雞的恒指和諧相處，料對恒指是「大吉」之兆。

【港股或一直旺到7月】

該行預測，今年農曆新年後港股開局不錯，料年初將會有一系列政策出台改善營商條件，並可靜待5至7月夏初的升勢。至於8至10月夏末，港股或出現獲利回吐，其中金融及銀行業表現較遜色；科技、電訊及公用事業則有望於10月及11月錄得不錯的升幅。至於年底將是旅遊及賭業的旺季。總括而言，今年全年港股走勢為「靠穩向上」，8至9月為全年高位。

【「牛、龍、猴、雞」行運】

至於樓市，風水指標話最佳方位為「西北及東北」；要迴避的方位為「正北、正東及正南」。該行又預測屬「牛、龍、猴、雞」今年將當運；屬「馬、虎、兔、豬」則應多加小心，否則可能落入捕鼠器！

【投資者必要留意「吉凶日」】

值得一提的是，風水指數包含「吉凶日」，投資者可多加注視！下一個「凶日」是2月25日(周二)；「吉日」則為3月5日(周四)。以下為2020年鼠年吉凶日：

吉日：3月5日、4月27日、5月18日、6月3日、8月13日、10月8日，以及2021年1月13日。(本文附圖一)

凶日：2月25日、3月3日及18日、4月10日及16日、5月25日、6月29日、7月8日及18日、9月1日、10月21日，以及2021年1月28日。(本文附圖一)

【風水指數可靠嗎？】

●回看豬年，中信里昂證券當時發表的2019風水指數指出，己亥豬年是波動年，估計新曆5、6月市場信心回暖，有錢可賺，但7月中旬勢必低收；而9月將出現下半年「最大一跌」，11月是全年最佳月份，12月股市仍跌，但全年仍會以「豐收」作結。

豬年港股即將於1月24日完結，目前仍高於狗年「收爐日」的27,990點。回看去年5、6月市場受累於中美貿易戰影響而大跌，7月後跌幅更大，9月回穩，11月牛皮，12月有得升。風水指數似乎未太準確。

「吉凶日」共有19日，9日「貼中」，準繩度47%。(本文附圖二)

●回顧2018年「狗」年，風水指數預計熱情的土狗跳出狗窩，把火雞趕回雞舍，整年會將恒指推上高位！

「吉凶日」共有29日，由於2019年1月30日未到及當中有一日是休市，若以合共27日計算，12日「貼中」，準繩度44%。(本文附圖三)

●2017年風水指數預測雞年五行屬火，恒指2至4月較為淡靜，5至7月會迎來升市，並於7、8月(7月7日至8月6日)「皇冠見頂」，其後轉趨波動，雞年最後期會偏軟，惟全年依然有望錄得升幅。

「吉凶日」共有29日，18日「貼中」，準繩度62%。(本文附圖四)

●2016年風手指數「吉凶日」準確預測6月24日是「凶日」，英國果然於當日公布「脫歐」，拖累恒指曾瀉約1,200點！當年該行預測，由於流動性趨緊及美國候任總統特朗普或挑起中美貿易糾紛等，港股走勢會「上半年弱，下半年強」。

「吉凶日」共有20日，由於其中3日為股市假期，實際「吉凶日」為17日，12日「貼中」，準繩度70%。(本文附圖五)

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