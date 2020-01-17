油塘灣冰廠及榮山工業大廈申請重建成商廈

香港經貿商會會長李秀恒持有的油塘榮山工業大廈，以及鄰近香港製冰及冷藏有限公司的油塘灣冰廠，向城市規劃委員會申請重建作商業發展，連同地盤範圍內，計劃原址保留的茶果嶺海水抽水站及煤氣檢管站兩項政府設施，涉及總樓面約1,004,698方呎。

根據城規會文件，地盤現為綜合發展區，上述兩座工廈及廠房，將改劃為商業用途，其中榮山工業大廈的部分，擬議地積比率11倍，重建為29層高商業樓宇，總樓面約544,669方呎，當中約27,556方呎作零售用途。

至於油塘灣冰廠則計劃以8.5倍地積比率，興建1幢24層高商廈，總樓面面積約375,788方呎，零售面積佔約10,140方呎。而餘下兩項政府設施，將改劃為政府、機構及社區用途以作保留。

上述地點過往曾有5宗規劃申請獲批，其中2015年准作酒店用途，不過該方案由第三方提出，並不是現行土地持有人作出的建議，亦未有與業主討論上址的發展意向，故不會實施已核准的酒店發展計劃。

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