中滙集團：雙學位課程料增強學費調整能力
2020年01月17日 15:48
東網電視更多新聞短片
行政總裁廖依曼(右2)
中國民辦商科高等教育集團中滙集團(00382)財務總監盧志超表示，旗下華商學院四會校區將於今年9月投入營運，在校學生總數每年將增加約3,000名人，該校區最多能容納約1.6萬名學生，料四年後校區利用率將達最大化。
集團早前收購新加坡語言學校NYU Language School，行政總裁廖伊曼表示，將在該校的基礎上開拓新加坡新校區，預計於2020年4月開始投入營運，提供語言預科課程、本科或大專學歷課程等，有關課程具國際認可資質，日後亦會和其他院校合作，開辦課程。該校主要吸納新加坡學生，及海外留學生，相信有助增加學生人數，並提升集團國際學生佔比。
另外，集團去年底與西南政法大學簽訂合作。集團首席營運官劉文琦指，雙方將於2020至2021學年開設「商科+法律」雙學位合作課程，首階段先選擇4至6個專業學科作試點，料每學科開設1至2班，在累積更多經驗後再逐步推至其他學科。
劉氏透露，雙學位課程的學費定位較單一學位的高25%至33%，有關課程能有助集團學費增長，及提升學生競爭力。
至於英國倫敦學園方面，廖伊曼透露，將於今年第二季投入營運，該校園主要為集團的國內學生，提供海外學習體驗，並增強集團在調整學費的能力。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。