中滙集團：雙學位課程料增強學費調整能力

集團早前收購新加坡語言學校NYU Language School，行政總裁廖伊曼表示，將在該校的基礎上開拓新加坡新校區，預計於2020年4月開始投入營運，提供語言預科課程、本科或大專學歷課程等，有關課程具國際認可資質，日後亦會和其他院校合作，開辦課程。該校主要吸納新加坡學生，及海外留學生，相信有助增加學生人數，並提升集團國際學生佔比。

另外，集團去年底與西南政法大學簽訂合作。集團首席營運官劉文琦指，雙方將於2020至2021學年開設「商科+法律」雙學位合作課程，首階段先選擇4至6個專業學科作試點，料每學科開設1至2班，在累積更多經驗後再逐步推至其他學科。

劉氏透露，雙學位課程的學費定位較單一學位的高25%至33%，有關課程能有助集團學費增長，及提升學生競爭力。

至於英國倫敦學園方面，廖伊曼透露，將於今年第二季投入營運，該校園主要為集團的國內學生，提供海外學習體驗，並增強集團在調整學費的能力。

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