二手樓價指數按周跌0.62%　創43周新低

二手樓價持續下跌，中原城市領先指數錄175.88點，按周跌0.62%，兼齊創43周新低，相信樓價調整尚未完成，今年上半年有機會逼近上次調整最低位約170點水平，現時仍相差約3.5%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.83點，按周跌0.44%。CCL(中小型單位)報176.01點，按周跌0.72%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣連跌2周，分別累跌1.27%、1.20%及1.49%。

CCL(大型單位)報175.18點，按周跌0.14%，連續4周企穩175點水平，走勢有回穩迹象。

本周CCL四大整體指數齊跌，是近7周第4次出現，兼同樣齊創43周新低，樓價調整持續。

港島CCL_Mass報181.92點，按周跌1.93%，連跌2周共3.51%。近10周樓價反覆回軟，樓市跌勢先由新界兩區開始，繼而蔓延至九龍，今周再由九龍蔓延至港島。九龍CCL_Mass錄173.72點，按周升0.90%，連升2周共0.92%，走勢有回穩迹象。新界東CCL_Mass錄188.05點，按周跌0.51%。新界西CCL_Mass錄161.44點，按周跌0.59%。新界東及新界西樓價同樣連跌兩周，分別累跌0.93%及1.70%，樓價有機會出現第二輪跌勢，未來數周值得關注。

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