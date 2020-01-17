【市後重點睇】人幣曾升破6.86關 道期向好

美匯指數企97.29，離岸人民幣(CNH)一度升越6.86關，最新稍回至6.8623，港匯見7.7697，美元兌日圓處110.2。歐元處1.1137，英鎊報1.3079。金價於1,550美元上落。布油及紐油分別報64.75及58.62美元。道指期貨升55點。

●市後關注點

-17:30 英國12月扣除汽車及燃料後的零售銷售

-21:30 美國12月新屋動工

-22:15 美國12月工業生產

-世茂房地產擬先舊後新配股，集資最多近38億元。

-今年首批ETF掛牌，未來資產：投資主題多元化。

-新股驢跡科技擬外闖，研究東京奧運相關服務。

●A股快報：滬綜指僅升1點，兩市成交縮至六千億。

●亞洲股市：日股收漲逾百點，韓澳股穩升。

●全球裁員潮！傳巴克萊投行部門研削100個職位。

-大摩擬年內新聘30名私人銀行家。

-林樵基料今年GDP可保六。

-摩根資產管理指GDP回穩，寬鬆幣策或調整。

●中信里昂風水指數：鼠年股市「大吉」之兆，幾時最癲？

-該行預測，今年農曆新年後港股開局不錯，料年初將會有一系列政策出台改善營商條件，並可靜待5至7月夏初的升勢。至於8至10月夏末，港股或出現獲利回吐。

●聯合國料今年全球經濟增長加速至2.5%。

●南韓央行連續3個月維持利率1.25厘不變。

●傳瓏門特色戶呎價近3萬元沽，料創新界西北分層新高。

●二手樓價指數按周跌0.62%，連跌兩周。

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