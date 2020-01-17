【fb直播】股民宜先食胡過肥年？
2020年01月17日 16:23
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周五(17日)港股V彈，內地去年GDP出爐後，大市走勢極度反覆，曾經倒跌，不過臨近尾市發力抽升近200點，並企穩二萬九收市！股民有貨宜先食胡過肥年？
港鐵(00066)屯馬線一期料於2月正式通車，有望增加票務收入，對公司幫助有幾大？
小米集團(01810)炒上，創超過一年高位。5G換機潮對公司有咁大幫助，抑或仲有其他因素值得憧憬？現價先至追入會唔會太貴？
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