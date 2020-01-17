富瑞：中央採購藥品料成常態 石藥可伺機買入
2020年01月17日 16:28
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富瑞發表研究報告，稱內地本輪藥品帶量採購標誌着首次全國一同執行，也是首次可以看到政策執行後對藥企盈利的影響。本次採購的焦點為白蛋白結合型紫杉醇，該行料有機會要割價六成，影響着石藥集團(01093)的盈利。
市場認為藥品採購會循序漸進，可是該行重申其觀點，即一旦有足夠仿製藥通過內地一致性評價後，就會有新一輪的採購出現。觀乎一致性評價的速度，該行估計下一輪採購將會在本年第三季進行。在過去兩年，醫療保險的支出的增速，高於大眾收入上升，故該行認為政府難以改變現有的做法，中央採購將成為行業的新常態。
該行指，擁有大量藥品推出計劃的藥企如石藥將較少受帶量藥品採購的影響，其股價如下跌，將予投資者入貨的機會，予其「買入」的投資評級，目標價22.5港元。
該行亦看好中國生物製藥(01177)，認為其研發能力較佳，但礙於政策執行的影響，以及公司的估值，只能予中生製藥「持有」的投資評級，目標價10元。
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