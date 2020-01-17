摩根資產管理：今年上半年環球市場將迎短暫蜜月期

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，中美最近簽署貿易協議，加上今年為美國大選年，美國總統特朗普希望國內經濟穩定，他料兩國短期內再度發生摩擦及實施保護主義政策的機會不大。他指，今年上半年環球股市將迎來短暫蜜月期，惟地緣政治風險仍為下半年帶來不穩定因素，如英國能否與歐盟達成協議及中美達成次階段貿易協議的難度增加等。

許氏看好今年上半年股市走勢，尤其是北亞地區將由5G及電子等科技板塊帶動下做好。他又預期，南韓、台灣、內地等生產相關零件國家的出口數據有望改善。

資產配置方面，許氏認為上半年宜進取，股票及債券投資比例約為7:3。下半年則平衡股債比例，集中控制基金組合的波動性。

至於利率方面，他指現時美國經濟穩定、美股做好，美國聯儲局今年再度減息的迫切性不大；歐洲及日本以往減息及實行量化寬鬆力度相當大，已再沒條件減息。不過，阿根廷及印度等高息的新興市場仍有下調空間。

－－－－－－