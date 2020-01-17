中國動向上季Kappa品牌同店銷售最多增兩成

整個平台的2019/2020財年，累計零售額按年錄得10至20%增長。其中，線下業務錄得中高單位數增長，電商業務錄得40至50%增長。

同店銷售表現以去年同季度伊始已投入營運的Kappa品牌店舖計算，2019/2020財年第3季度，整個平台同店銷售按年錄得中高單位數增長。其中，線下業務錄得中低單位數下降，電商業務錄得40至50%增長。

截於第3財季，集團Kappa品牌店舖數量1,186間，對比2019年3月31日淨減少23間。該公司指，下一步集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。

－－－－－－