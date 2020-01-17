【零售浩劫】I.T港澳同店銷售3個月勁跌33%

截至2019年11月30日止9個月，香港及澳門同店銷售跌14.6%，毛利58.7%，按年跌5.1個百分點；內地同店銷售則升1.6%，毛利61.4%，按年升0.8個百分點；日本及美國同店銷售無升跌，毛利70.4%，按年跌1個百分點。

集團指出，香港及澳門業務受到近期社會動盪及入境旅客人次減少的不利影響，並見諸於該分部的同店銷售增長下降。該分部的毛利率較去年同期亦有所下降，主因是額外折扣活動所致。

內地第3季度同店銷售增長下降是由於多項因素，但主要是因線上和線下銷點的折扣活動。至於日本及美國分部，旅客帶來的銷售下降，特別是來自內地的旅客。

展望未來，在面對複雜的宏觀經濟、地緣政治環境，以及香港社會持續不穩定的挑戰下，集團會繼續保持審慎。因此，成本控制將繼續是所有地區內主要管理重點。

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