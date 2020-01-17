【中環剝花生】中美貿易蜜月期有幾長？
2020年01月17日 17:09
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中美終於成功簽署首階段貿易協議，不過，外界反應好壞參半，投資者應該如何解讀？中美兩國之間的蜜月期還可維持多久？下一階段貿易協議談判是否更艱巨？今年是美國大選年，特朗普對華經貿政策會採取甚麼態度？在種種因素下，中國要在2020年經濟增長繼續「保六」，難度有幾大？
另外，美國財政部日前宣布將中國剔出匯率操縱國名單，對人民幣的走勢有甚麼影響？
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