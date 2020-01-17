遭對沖基金唱淡！金管局阮國恒強調銀行體系穩健

香港金融管理局最新數據顯示，2019年香港銀行業貸款錄6.7%增長，超於2018年全年4.4%增幅，2019首三季稅前盈利按年升1.8%，而2018年全年盈利則為增長19.4%。該局副總裁阮國恒表示，外圍環境不明朗，去年上半年貿易戰升溫，銀行貿易項下的交易減少，令銀行盈利增長減慢亦不出奇，認為銀行整體盈利能力良好，而低息環境亦對銀行帶來負面作用，令息差受壓。

香港銀行資產質素方面，截至去年9月底，特定分類貸款比率為0.56%，然而，內地相關貸款的壞帳水平則從2018年底的0.55%升至0.71%，他指，主要是銀行個別客戶撥備增加所致，由於民企的風險高於跨國企業及國企，近年該局亦投放較多資源審查民企貸款，目前民企及國企佔銀行業的內地貸款比例分別為三成及四成。

目前本港已有一間虛擬銀行試業，他指，另外七間虛擬銀行的籌備工作進行得如火如荼，預期今年首季將有多三至四間試業，會否經沙盒場景試業，僅為虛擬銀行自由選擇，並認為虛擬銀行不會對傳統銀行構成很大的業務影響。

對於有對沖基金預言香港今年爆發全面銀行業危機，阮國恒指，於不同時間常有人批評港元聯繫匯率，然而，當中並非基於事實作出批論，故無需對有偏差的言論作出回應，強調香港銀行體系十分穩健，於世界名列前茅。近日港元趨強，他指主要受市場招股活動影響，刺激港元需求，因而徘徊較強水平。

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