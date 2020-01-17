德勤近乎日日「劈炮」！又辭任公司核數師
2020年01月17日 17:51
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮升級，近乎日日有上市公司宣布其辭任核數師一職！
思城控股(01486)公布，德勤已辭任核數師，自周五(1月17日)起生效。德勤經考慮包括核數費用水平，以及目前工作流程其可用的內部資源等因素後，決定辭任核數師。公司已委任安永會計師事務所為核數師，自1月17日起生效，以填補德勤辭任後出現的臨時空缺，任期至下屆股東周年大會結束為止。
除了上述公司，早前偉祿集團(01196)周三(15日)亦公布，收到一封由德勤於1月14日發出的函件。根據該函件，德勤提呈辭任核數師，自1月14日起生效。德勤於該函件中述明，經考慮包括核數費用水平、按目前工作流程其可用的內部資源，以及與核數相關的專業風險等因素後，其決定辭任核數師。北京燃氣藍天(06828)及和美醫療(01509)周二(14日)亦公布，德勤已辭任核數師。周一(13日)名仕快相(08483)及中國春來(01969)亦公布，德勤已辭任核數師一職。
若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達26間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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