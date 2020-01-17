去年銀行批出3600宗按保計劃申請　金管局提醒風險

港府於去年10月中旬宣布放寬按揭保險計劃，香港金融管理局副總裁阮國恒表示，截至去年底，銀行已批出3,600宗有關按揭計劃申請，儘管審批需時或較長，惟未見銀行反映有暫停批核或為計劃設下限額的情況。

他亦指，置業人士使用建築期貸款的個案有所上升，提醒銀行並非以市民的購入價審批按揭，市民於正式上會時，會以當時的銀行估價批出貸款，一旦樓市下調，市民需要承受樓價波動的風險。

所謂建築期付款，即是市民購買樓花物業時，先繳付單位首期，待物業臨近落成前才申請按揭貸款，倘若樓價在建築期內出現較大調整，在落成前申請按揭時，有可能出現估價不足的風險，買家需籌備額外資金。

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