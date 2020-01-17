【深度解構】3幅圖看清！中國經濟未來挑戰重重

內地周五(17日)公布了2019年一系列經濟數據，雖然整體經濟增長達標，但綜合媒體分析，前景依然嚴峻，尤其是「人口紅利」正迅速減少，加上債台高築，將影響未來經濟增長的可持續性。

【1、「人口紅利」勢減(附圖一)】

內地公布，去年人口出生率降到至少1949年以來最低！這預示着勞動年齡人口將繼續萎縮，為經濟前景放緩的最新迹象。

根據國家統計局數據，中國去年的人口出生率降至千分之10.48(即每1,000人當中，僅約10.48人出生)，比率創1949年以來最低。其中，16歲至59歲的勞動年齡人口減少了89萬人；2019年新生嬰兒數量下降至1,465萬，較2018年減少了58萬。

中國多年來一直努力遏制人口出生率下降，2013年放鬆了嚴格的獨生子女政策，隨後在2016年實施了二孩政策，惟目前可見，放寬成效不彰。不過，即使2018年人口出生數量降至上世紀「大躍進」時期以來最低，政府仍未全面開放生育限制。

外媒訪問了加州大學爾灣分校社會學教授Wang Feng。他表示，處於歷史低位的出生率在一定程度上反映了1990年代以來出生人數下降，同時也揭示了在中國一些更深層次的矛盾，可能令人擔憂。他又稱，中國國內大規模的人口遷移、快速推進的城鎮化、緊張的工作、高昂的住宅和教育成本，以及根深蒂固的性別歧視，都是出生率低的原因，而且這種情況可能會持續數十年。

【2、債務愈來愈多(附圖二)】

除了人口增幅放緩至歷史新低之外，中國仍沒有完全擺脫舊有經濟模式，亦是未來的一大隱患。中國褐皮書國際首席經濟學家Derek Scissors稱，去年內地官方銀行貸款繼續在一個龐大的基礎上，以雙位數以上的速度增長。

根據美國財經媒體彭博經濟研究表示，到2022年，中國債務佔GDP的比重仍可能達到300%以上，遠高於2018年底的276%。

事實上，雖然貿易戰「停火」，但美國總統特朗普對大約3,600億美元中國商品加徵的關稅仍在，這給中國在全球供應鏈中的主導地位，造成了前所未見的重創。

建銀國際稱，2019年是中國經濟從密集信貸模式轉型的一年，受到了下行壓力的考驗，新的增長模式意味着要有更多的投資紀律、資本回報率要增加，以及更好的風險管控。

【3、進入不良債務周期(附圖三)】

隨着中國民營企業違約率上升和流動性趨緊，德意志銀行亞太區投資銀行聯席主管Amit Khattar表示，看到中國開始出現進入「不良債務周期」的迹象。

他認為，在上次全球金融危機期間，因有銀行出手相救，令中國「並未顯現」不良債務的問題，惟隨着目前銀行把重點重新轉向資產質量和盈利能力方面，未來或會看到更多的不良貸款問題浮現。

事實上，2019年中國在岸公司債券市場的違約率創下了歷史紀錄，今年離岸市場違約現象仍在繼續。舉例來說，青海省投資集團上周到期的離岸美元債利息尚未支付，山東如意科技集團子公司去年未能償付貸款，引發了市場不安。

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