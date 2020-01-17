城規會否決屯門市廣場以東綠化帶申建分層住宅

屯門市廣場以東綠化用地帶，早前向城市規劃委員會提出興建作分層住宅，提供600個單位。該項申請雖然規劃署未有作出反對，但今日(17日)仍被城規會否決。

上述現有土地用途包括「綠化地帶」、「政府、機構或社區」地帶，面積約25,447方呎，申請人要求改劃為「住宅(甲類)27」用途，以6.08倍地積比率，興建1幢30層高綜合大樓，其中住宅樓層佔26層，住用樓面約149,267方呎。另設約5,382方呎非住用樓面，作住客會所和早期教育及訓練中心，惟有關方案最終被拒。

資料顯示，上述申請地盤曾於2008年獲城規會批准以0.4倍地積比率，重建1座屋宇。故相信是次闖關失敗，與擬議興建密度大增有關。

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