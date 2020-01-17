英「恐怖數據」加深減息預期　惟鎊匯反而最值博？

去年12月英版「恐怖數據」零售銷售按月下跌0.6%，遠不及預期的增長0.6%，11月的數值也向下修訂至跌0.8%。英國經濟數據持續惡化，深化了減息預期。

市場料英倫銀行(即英國央行)在1月31日舉行議息會議後，會宣布減息的機會飆至75%。在此預期下，英鎊兌美元再在1.31關口失之交臂，目前報1.3034，跌0.34%。

事實上，一周前英國央行的減息可能性僅得5%，但近日公布的多項數據都顯示，經濟疲弱程度值得擔憂，令減息機會暴升。周三(15日)公布的英國12月通脹亦降至僅1.3%，創逾3年最低。

不過，對於英鎊去向，有分析師就警告，由於減息並未是板上釘釘，若出現逆轉，即央行維持利率不變，目前的英鎊價位是投資者值得買入的。

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