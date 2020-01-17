樓價UPDATES：悅雅入伙不久　即錄首宗租賃成交

長沙灣悅雅剛於日前收樓入伙，隨即錄得首宗租賃成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園1月暫錄得5宗成交，平均實用呎價16,433元。屋苑D座中低層9室，實用面積596方呎，以三房間隔，景觀開揚。業主叫價1,080萬元，放盤近兩個月，最終累減95萬元，以985萬元易手，實用呎價16,527元。原業主於2007年以306萬元入市，帳面獲利679萬元。

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九龍區

●悅雅高層F室，實用面積173方呎，屬開放式間隔，原意向月租1.2萬元，議價後減價2,000元，以1萬元租出，實用呎租約58元。租客見單位全新未入住，租金合理，即決定承租。若以業主2018年購入價434.8萬元計，回報率約2.8厘。

●將軍澳東港城本月至今累錄約3宗二手成交，平均實用呎價15,627元。物業5座中層F室，實用面積466方呎，為兩房兩廳間隔，於本月以760萬元放售，微減10萬元，以750萬元易手，實用呎價16,094元。屋苑現時約有74個單位放售，最低入場費由730萬元起。

●奧運站君滙港3座低層G室，實用面積474方呎，屬兩房間隔，向東面望街景，以913萬元易手，實用呎價19,262元。據了解，原業主於2010年7月以440萬元入市，持貨至今帳面獲利473萬元。

●長沙灣宇晴軒7座極高層F室，實用面積445方呎，以兩房設計，景觀開揚，獲同區買家以800萬元購入，實用呎價17,978元。該盤本月暫錄約9宗買賣。

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新界區

●馬鞍山迎海23座低層H室，實用面積581方呎，為兩房連儲物房間隔，望海景。單位於去年6月初放盤，原開價1,200萬元，經議價後減價260萬元，終以940萬元沽出，實用呎價16,179元。項目現時有190個放盤，叫價由760萬元起。

●不少二手業主肯讓步減價，吸引買家於農曆新年前偷步入市。荃灣綠楊新邨S座高層8室兩房戶，實用面積475方呎，叫價780萬元，減至740萬元成交，實用呎價15,579元。買家為區內租客，有見近期樓市有回暖跡象，預計新年後「小陽春」展開，樓價會上升，因此趁現時業主願減價，加快入市。原業主持貨11年，帳面獲利555萬元。

●馬鞍山天宇海6B座中層D室三房戶，實用面積736方呎，單位原叫價1,050萬元，議價後以1,046.8萬元易手，實用呎價14,223元。上址為原業主於2010年買入，當時作價638.3萬元，期內升值64%。

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