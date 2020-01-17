【餐飲寒冬】龍皇賣上水酒家　料蝕50萬

龍宴位於上水彩園路8號彩園邨彩園廣場4樓401室，租期自2015年11月2日起至2024年11月1日屆滿，為期9年。首3年基本月租59.2萬元；第4至第6年為65.55萬元；第7至第9年將按雙方相互協定的公開市場租金釐定，惟不得低於每月69.65萬元或高於每月78.66萬元，另加額外的每月營業額租金，為酒家每月總營業額超出基本月租的金額11%。

集團表示，出售所得的淨額將用作一般營運資金，目前預期會於完成時錄得出售虧損約50萬元。

董事認為，由於香港社會動盪引發經濟環境低迷，以及上水中式酒家激烈競爭，譽豪近年來財務表現不佳。考慮到愈加艱巨的營運環境，董事會認為，出售事項乃削減虧損及更好分配其資源，以追求其他商業機遇的良機。

－－－－－－