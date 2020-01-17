使10億美元都冇用！貝索斯遭印度官民鬧爆

討厭網購一哥亞馬遜創辦人貝索斯(Bezos)的人，不再只有特朗普了！外國媒體報道，貝索斯本周到訪印度，卻遭遇了多場針對他的抗議活動，因為當地小商戶認為亞馬遜正扼殺他們的生存空間。

貝索斯在印度宣布，要在當地追加10億美元投資，幫助中小企業實現數碼化，此前亞馬遜已經承諾在印度投資55億美元。目前最新亞馬遜表示計劃在2025年前，在印度創造100萬個就業崗位。

亞馬遜在印度的大規模投資遭到了印度中小零售商的強烈批評，他們指摘這家美國公司「燒錢」提供巨額折扣，以擊垮印度本土的中小零售商，涉嫌違反印度法律。貝索斯訪問印度期間，有商會在全國300個城市舉行抗議活動，該團體代表超過7,000萬家實體經濟零售商。

事實上，印度政府也對亞馬遜嗤之以鼻，印度貿易部長戈亞爾回應上述10億美元投資時表現不屑，稱「他們或許真會投入10億美元，但是他們(給印度)造成了10億美元的損失，所以他們很樂意給這10億美元埋單。」

無論如何印度擁有超過13億的人口，是全球第二大互聯網市場，對於亞馬遜來說是未來業務的必爭之地。

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