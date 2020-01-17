美股下周一休市　星期五市況料牛皮

外國傳媒報道，美股接連破頂後，周五(17日)表現或傾向牛皮，除了因為股市已升至高位外，下周一(1月20日)是馬丁路德金紀念日，美股將休市一天，CME旗下外匯、金屬和能源合約的交易提前在香港時間周二(1月21日)凌晨2時結束。

值得留意的是，今年第50屆的世界經濟論壇年會將於1月21至24日(下周二至五)舉行。美國總統特朗普、財長姆紐欽，以及華為創辦人任正非皆會出席，雙方會否及怎樣互動，成為本次會議觀察重點。

報道指出，今次論壇共計有超過57位國家元首參加，目前市場盛傳，美國出口華為的技術含量限制可能從25%減至10%，未來數周是否落實，將牽動科技股的去向。

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