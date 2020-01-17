「兩桶油」齊換帥　中石化新舵手非「油系」出身

王宜林現年63歲，正是央企舵手退休的慣常年齡，按理不久便會辭任中石油上市公司的職務。其大專本科石油地質勘探，即上游業務，之後一直專心油氣資源勘探。

至於理論上將加入中石油上市公司的戴厚良，現年56歲，大專本科是化工，即下游業務，之後長期在石化公司打滾。他在科研領域亦有成就，其中由他領銜的「高效環保芳烴成套技術開發及應用」項目，曾獲2015年國家科學技術進步特等獎，2年後當選為中國工程院院士。芳烴是化工重要根基，廣泛用於醫藥、國防、農藥、建材等領域，被指技術壁壘非常高。

市場關注中石油改由戴厚良掌舵的影響。該公司現時大問題是「現金牛」中游油氣管道資產，恐怕不久就要被剝離至上月初正式掛牌成立的「國家石油天然氣管網公司」，並佔管網公司大部分資產來源，惟下游業務，即煉油、化工及成品油銷售等等表現，差過戴厚良任職多年的中石化。

中石油煉油化工業務之經營溢利去年上半年按年暴瀉近80%，第三季更按年暴瀉近85%。公司代表去年10月底坦言，下游業務競爭仍很激烈、需求呆滯、充滿挑戰，或許第4季以至今年也無改善，要致力控制成本。

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