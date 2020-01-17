「兩桶油」齊換帥 中石化新舵手非「油系」出身
2020年01月17日 21:12
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(Getty Images圖片)
中國石油(00857)母公司中石油集團及中國石油化工(00386)母公司中石化集團齊齊宣布換帥。中石油集團董事長王宜林將會卸任，由中石化集團董事長戴厚良接棒。中石化集團董事長一職會交由中國神華(01088)前董事長張玉卓出任，成為「三桶油」首位非石油系統出身的舵手。
王宜林現年63歲，正是央企舵手退休的慣常年齡，按理不久便會辭任中石油上市公司的職務。其大專本科石油地質勘探，即上游業務，之後一直專心油氣資源勘探。
至於理論上將加入中石油上市公司的戴厚良，現年56歲，大專本科是化工，即下游業務，之後長期在石化公司打滾。他在科研領域亦有成就，其中由他領銜的「高效環保芳烴成套技術開發及應用」項目，曾獲2015年國家科學技術進步特等獎，2年後當選為中國工程院院士。芳烴是化工重要根基，廣泛用於醫藥、國防、農藥、建材等領域，被指技術壁壘非常高。
市場關注中石油改由戴厚良掌舵的影響。該公司現時大問題是「現金牛」中游油氣管道資產，恐怕不久就要被剝離至上月初正式掛牌成立的「國家石油天然氣管網公司」，並佔管網公司大部分資產來源，惟下游業務，即煉油、化工及成品油銷售等等表現，差過戴厚良任職多年的中石化。
中石油煉油化工業務之經營溢利去年上半年按年暴瀉近80%，第三季更按年暴瀉近85%。公司代表去年10月底坦言，下游業務競爭仍很激烈、需求呆滯、充滿挑戰，或許第4季以至今年也無改善，要致力控制成本。
至於預計將會擔任中石化上市公司董事長的張玉卓，現年57歲，其專業則是煤炭。2017年他離開神華後不久，神華母公司便與國電電力(600795.SH)母公司合併，組成國家能源投資集團。
另外，市傳會據報曾任中國海洋石油(00883)首席執行官、2012年與王宜林一同主導中海油收購加拿大油企Nexen(現稱中海油國際)的國家能源局副局長李凡榮也會加入中石油。
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