聯儲前官員：QE4已實質運作 料很快加碼
2020年01月17日 21:32
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美國聯儲局外觀
外國傳媒報道，研究公司Quill Intelligence行政總裁Danielle DiMartino Booth過去曾任職達拉斯聯儲銀行，亦一直批評過去3輪的量化寬鬆(QE)政策。她認為，即使當局不承認QE4已實質在運作，但其實距離也不遠。
聯儲局目前注資的方式是購買12個月以下的國庫券，使其在縮減資產負債表(俗稱「縮表」)7,000億美元後，又擴至逾4,000億美元的資產負債。聯儲局主席鮑威爾強調，這只是短期作為，不應視為「QE」。
不過，上述政策幾乎等同QE！Booth認為，這輪「非QE」的行動，每個月對市場的注資額達1,000億美元，目前當局正密謀購買更多證券，意味QE如箭在弦，預計很快會發生，因經濟確實出現放緩迹象。
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